Детям в Норильске разрешили не ходить в школу

«В соответствии с прогнозом синоптиков о штормовом предупреждении по усмотрению родителей допускается не посещать занятия обучающимся образовательных учреждений муниципального образования город Норильск 1-й смены с 1 по 11 классы», — говорится в сообщении.
В мэрии пояснили, что на дороге Норильск — Алыкель, которая ведет в сторону аэропорта, введено временное ограничение для всех видов транспорта. В итоге пассажиров, прибывших в Норильск, колоннами доставляют на вахтовых автобусах.
В справочной аэропорта корреспонденту «ФедералПресс» уточнили, что по метеоусловиям отменен самолет, следовавший по маршруту Норильск — Красноярск, а также по этой же причине задержан прилет рейсов из Москвы и Новосибирска.
По данным синоптиков, штормовое предупреждение в Норильске было объявлено два дня назад и сохраняется до сих пор. Согласно прогнозу, в первый день новой рабочей недели ожидаются снег, метель, а порывы ветра составят 25 м/с и более. Температура воздуха днем понизится до — 5 градусов.
Напомним, что на этой неделе в столице Приморья ожидается сильный снегопад, а также синоптики предупредили о сильном ветре.