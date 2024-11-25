Олбани
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Детям в Норильске разрешили не ходить в школу

НОРИЛЬСК, 25 ноября, ФедералПресс. Школьникам Норильска, которые учатся в первую смену, разрешено не ходить на уроки. Причина — ураганный ветер. Об этом сообщили в администрации города.

Источник: РИА "Новости"

«В соответствии с прогнозом синоптиков о штормовом предупреждении по усмотрению родителей допускается не посещать занятия обучающимся образовательных учреждений муниципального образования город Норильск 1-й смены с 1 по 11 классы», — говорится в сообщении.

В мэрии пояснили, что на дороге Норильск — Алыкель, которая ведет в сторону аэропорта, введено временное ограничение для всех видов транспорта. В итоге пассажиров, прибывших в Норильск, колоннами доставляют на вахтовых автобусах.

В справочной аэропорта корреспонденту «ФедералПресс» уточнили, что по метеоусловиям отменен самолет, следовавший по маршруту Норильск — Красноярск, а также по этой же причине задержан прилет рейсов из Москвы и Новосибирска.

По данным синоптиков, штормовое предупреждение в Норильске было объявлено два дня назад и сохраняется до сих пор. Согласно прогнозу, в первый день новой рабочей недели ожидаются снег, метель, а порывы ветра составят 25 м/с и более. Температура воздуха днем понизится до — 5 градусов.

Напомним, что на этой неделе в столице Приморья ожидается сильный снегопад, а также синоптики предупредили о сильном ветре.

образование