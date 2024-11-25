Детям в Норильске разрешили не ходить в школу

По данным синоптиков, штормовое предупреждение в Норильске было объявлено два дня назад и сохраняется до сих пор. Согласно прогнозу, в первый день новой рабочей недели ожидаются снег, метель, а порывы ветра составят 25 м/с и более. Температура воздуха днем понизится до — 5 градусов.