Уфимцам предложили вакансию с заработком в 200 тыс. рублей в месяц

В Уфе предлагают работу с зарплатой в 200 тысяч рублей. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
ООО «Адам Строй» разыскивает наладчика каменщика-облицовщика, предприятие предлагает претенденту от 170 до 200 тысяч рублей. Также мэрия опубликовала еще пять вакансий с высоким жалованьем:
— оператор станков с программным управлением — ПАО «ОДК-УМПО» — от 109 тысяч рублей;
— электромонтажник — АО «НефтеАвтоматика» — от 100 тысяч рублей;
— оператор производства — АО «Стеклонит» — от 100 тысяч рублей;
— главный инженер проекта — ООО «УфаЭнергоУчет» — от 90 тысяч рублей;
— маляр по металлу 5−6 разряда — ООО НПФ «Висма» — от 89 тысяч рублей.
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