Олбани
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфимцам предложили вакансию с заработком в 200 тыс. рублей в месяц

В Уфе предлагают работу с зарплатой в 200 тыс. рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе предлагают работу с зарплатой в 200 тысяч рублей. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

ООО «Адам Строй» разыскивает наладчика каменщика-облицовщика, предприятие предлагает претенденту от 170 до 200 тысяч рублей. Также мэрия опубликовала еще пять вакансий с высоким жалованьем:

— оператор станков с программным управлением — ПАО «ОДК-УМПО» — от 109 тысяч рублей;

— электромонтажник — АО «НефтеАвтоматика» — от 100 тысяч рублей;

— оператор производства — АО «Стеклонит» — от 100 тысяч рублей;

— главный инженер проекта — ООО «УфаЭнергоУчет» — от 90 тысяч рублей;

— маляр по металлу 5−6 разряда — ООО НПФ «Висма» — от 89 тысяч рублей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.