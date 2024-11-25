Стоимость топлива продолжает расти во Владивостоке: обзор цен

Как передает VL.ru, подорожание затронуло все заправки города, однако цены увеличились не на все виды топлива. В первую очередь подорожал бензин на независимых заправках, а в выходные к ним присоединились крупные сети. Например, на ННК стоимость всех видов топлива выросла на 0,4%. Цена на АИ-92 увеличилась на 35 копеек, АИ-95 — на 25 копеек, АИ-98 — на 34 копейки, а дизель — на 32 копейки за литр. Также стоит отметить, что с 16 ноября в продажу поступило зимнее дизельное топливо, которое маркируется снежинкой.
В бывшей сети «Роснефть» топливо подорожало на 0,43−0,47%, или на 25−34 копейки за литр.
Сеть «Октант» снова оказалась лидером по росту цен. Здесь стоимость АИ-92 выросла на 5%, что составило 3 рубля за литр. АИ-95 подорожал на 2 рубля, или почти на 3%, а АИ-100 прибавил 3,34%, увеличившись до 95,67 рубля за литр. Зимний дизель на этой заправке подорожал на 14 рублей, что составляет 18,6%.
Заправка «Бензо» осталась с теми же видами топлива, но не все позиции подорожали. АИ-92 и АИ-95 пока что не изменились в цене, тогда как дизель подорожал на 1 рубль. АИ-98 стал дороже на 2,3 рубля.
«Восток-Ойл» оставил цену на дизель и АИ-98 без изменений, но поднял стоимость АИ-92 и АИ-95. Так, АИ-92 подорожал на 50 копеек, а АИ-95 — на 1,5 рубля.
На АЗС сети «Уссури» неизменными остались цены на АИ-100 и АИ-98. Зато АИ-92 подорожал на 3,5 рубля, АИ-95 — на 2 рубля, а дизель — на 2 рубля.
На RS-Нефть АИ-92 и АИ-95 подорожали на 1,5 рубля, дизельное топливо — на 1 рубль.
Заправка «Море» после ребрендинга в сентябре впервые повысила цены на топливо. АИ-92 подорожал на 2,3 рубля, АИ-95 — на 70 копеек, а дизель — на 10 копеек.
Напомним, ранее эксперты рассказали, что происходит с ценами на автомобильное топливо на Дальнем Востоке. Как можно решить эту проблему, рассказываем по ссылке.