Стоимость топлива продолжает расти во Владивостоке: обзор цен

Как передает VL.ru, подорожание затронуло все заправки города, однако цены увеличились не на все виды топлива. В первую очередь подорожал бензин на независимых заправках, а в выходные к ним присоединились крупные сети. Например, на ННК стоимость всех видов топлива выросла на 0,4%. Цена на АИ-92 увеличилась на 35 копеек, АИ-95 — на 25 копеек, АИ-98 — на 34 копейки, а дизель — на 32 копейки за литр. Также стоит отметить, что с 16 ноября в продажу поступило зимнее дизельное топливо, которое маркируется снежинкой.