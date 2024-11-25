Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах в Беларуси

В Могилеве и Гомеле ожидается −1.. +1°С. В Могилеве синоптики обещают небольшие осадки (их вероятность составляет 60−70%) в виде дождя или мокрого снега и слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, 4−9 м/с с порывами до 14 м/с. В Гомеле же будет переменная облачность без существенных осадков и слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, 4−9 м/с.