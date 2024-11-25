Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах в Беларуси

МИНСК, 25 ноя — Sputnik. На отдельных участках дорог республики в понедельник сохранится гололедица, об этом сообщили в Белгидромете.
В целом по стране будет облачная с прояснениями погода. Местами, преимущественно по северной половине, небольшие осадки (дождь, возможен мокрый снег), слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Температура воздуха будет колебаться в пределах −1..+5°С, по западу поднимется до +8°С.
В связи с погодными условиями синоптики объявили на понедельник желтый уровень опасности.
По данным МЧС, возможны такие факторы опасности, как затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий, риск травматизма населения.
Прогноз погоды по регионам.
В Витебске термометры в понедельник покажут 0..+2°С. В областном центре возможны небольшие осадки в виде дождя или мокрого снега (вероятность осадков составляет 60−70%), а также слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный 4−9 м/с, порывы до 14 м/с.
В Могилеве и Гомеле ожидается −1.. +1°С. В Могилеве синоптики обещают небольшие осадки (их вероятность составляет 60−70%) в виде дождя или мокрого снега и слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, 4−9 м/с с порывами до 14 м/с. В Гомеле же будет переменная облачность без существенных осадков и слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, 4−9 м/с.
Жителей белорусской столицы ожидает температура в пределах +1..+3°С без существенных осадков. Ветер южный, 4−9 м/с.
Существенно теплее будет в Гродно — от +4°С до +6°С. Прогнозируется облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер южный, 4−9 м/с с порывами до 12 м/с.
В Бресте температура поднимется до +6..+8°С. Синоптики обещают в областном центре облачную с прояснениями погоду без существенных осадков, вероятность их выпадения составляет всего 10−15%. Ветер южный, 4−9 м/с.