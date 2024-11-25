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Межведомственные антитеррористические учения прошли в Иркутской области

По легенде «террористы» напали на ТЦ в Тулуне.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области служащие различных ведомств приняли участие в антитеррористических учениях. Как сообщили в ГУ МВД региона, по легенде «террористы» хотели повредить самодельной взрывчаткой опору на ж/д мосту через реку Ия.

— Незаконные действия пресечены караульной службой, однако в результате перестрелки злоумышленники скрылись и в дальнейшем совершили нападение на посетителей торгового центра города Тулуна, — поделились в ведомстве.

Тогда правоохранители начали блокировать злоумышленников и защищать «посетителей», которые покинули торговый центр. Заключением стала поимка преступников и освобождение заложников. Как отметили правоохранители, все поставленные задачи были выполнены полностью.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области за неделю 65 человек пострадали в ДТП.

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