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Гололедица и до 9 мороза ночью ожидается в Беларуси в понедельник 25 ноября

До минус 9 градусов и гололедица ожидаются в Беларуси в понедельник, 25 ноября 2024.

Источник: Комсомольская правда

В Белгидромете поделились прогнозом погоды в Беларуси на понедельник, 25 ноября 2024 года. Как сообщили синоптики, будет облачно с прояснениями, по северу Беларуси — осадки, главным образом, небольшой дождь, но не исключен и мокрый снег. В результате на отдельных участках дорого — гололедица. Что касается температуры воздуха, то тут небесная канцелярия приготовила самые настоящие «качели»: в ночные часы по востоку будет до 9 градусов мороза, днем в западных регионах — до 8 тепла.

В Минске в понедельник облачно, днем столбики термометров покажут от 1 до 3 выше нуля. Ночь будет от одного до трех градусов мороза.

Ране мы писали о том, что стало известно, когда в Минске откроют три новые станции метро (тут про это).