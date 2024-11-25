Гололедица и до 9 мороза ночью ожидается в Беларуси в понедельник 25 ноября

В Белгидромете поделились прогнозом погоды в Беларуси на понедельник, 25 ноября 2024 года. Как сообщили синоптики, будет облачно с прояснениями, по северу Беларуси — осадки, главным образом, небольшой дождь, но не исключен и мокрый снег. В результате на отдельных участках дорого — гололедица. Что касается температуры воздуха, то тут небесная канцелярия приготовила самые настоящие «качели»: в ночные часы по востоку будет до 9 градусов мороза, днем в западных регионах — до 8 тепла.