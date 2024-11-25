Мобильные датчики контролируют скорость на проспектах Независимости (60, 80 км/ч), Жукова (60 км/ч), Партизанском (60 км/ч), Рокоссовского (60 км/ч), улицах Ванеева (60 км/ч), Московская (60 км/ч), Радиальная (60 км/ч), Кижеватова (60 км/ч), Ташкентская (60 км/ч), Денисовская (60 км/ч), МКАД (90 км/ч).
ГАИ просит автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.
Мобильные датчики контроля скорости работают на 11 участках дорог в Минске
25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости работают на 11 участках дорог в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Мобильные датчики контролируют скорость на проспектах Независимости (60, 80 км/ч), Жукова (60 км/ч), Партизанском (60 км/ч), Рокоссовского (60 км/ч), улицах Ванеева (60 км/ч), Московская (60 км/ч), Радиальная (60 км/ч), Кижеватова (60 км/ч), Ташкентская (60 км/ч), Денисовская (60 км/ч), МКАД (90 км/ч).