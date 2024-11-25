Олбани
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове-на-Дону синоптики обещают пасмурную погоду и +2 градуса

Ростовчанам синоптики рассказали, какая погода будет в первый рабочий день.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону рабочая неделя начнется с пасмурной погоды. Об этом сообщили специалисты Гисметео.

В понедельник, 25 ноября, на протяжении всего дня ожидается пасмурная погода. Утром температура воздуха составит +2…+3 градуса. В дневное время столбики термометров покажут +2. Вечером в Ростове возможен небольшой дождь, который продлится до самой ночи. Температура воздуха в вечерние часы составит +1 градус.

Порывы ветра достигнут десяти метров в секунду.

Отметим, такая погода сохранится на протяжении всей рабочей недели. Столбики термометров не поднимутся выше +3 градусов. Ростовчанам стоит утепляться.