В Ростове-на-Дону синоптики обещают пасмурную погоду и +2 градуса

В Ростове-на-Дону рабочая неделя начнется с пасмурной погоды. Об этом сообщили специалисты Гисметео.
В понедельник, 25 ноября, на протяжении всего дня ожидается пасмурная погода. Утром температура воздуха составит +2…+3 градуса. В дневное время столбики термометров покажут +2. Вечером в Ростове возможен небольшой дождь, который продлится до самой ночи. Температура воздуха в вечерние часы составит +1 градус.
Порывы ветра достигнут десяти метров в секунду.
Отметим, такая погода сохранится на протяжении всей рабочей недели. Столбики термометров не поднимутся выше +3 градусов. Ростовчанам стоит утепляться.