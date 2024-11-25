В Ростове-на-Дону синоптики обещают пасмурную погоду и +2 градуса

В понедельник, 25 ноября, на протяжении всего дня ожидается пасмурная погода. Утром температура воздуха составит +2…+3 градуса. В дневное время столбики термометров покажут +2. Вечером в Ростове возможен небольшой дождь, который продлится до самой ночи. Температура воздуха в вечерние часы составит +1 градус.