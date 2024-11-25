В сфере здравоохранения Омской области произошли ротации

По данным портала, теперь Ольга Богданова вернется на работу в министерство здравоохранения на должность заместителя министра по вопросам оказания медицинской помощи женщинам и детям. Этот пост занимала Элеонора Кролевец, которая 22 ноября ушла в отставку.