Омскому суду одобрили нового председателя

Напомним, за плечами 47-летней служительницы Фемиды свыше 13 лет судейской карьеры. Так, с июня 2011 года она рассматривала дела в статусе мирового судьи судебного участка № 17 в Нововаршавском судебном районе. Последнюю декаду, начиная с марта 2014 года, она провела в должности судьи Нововаршавского районного суда, рассматривая по преимуществу гражданские и административные дела.