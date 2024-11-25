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Омскому суду одобрили нового председателя

В понедельник, 25 ноября 2024 года, опубликованы результаты заседания Квалификационной коллегии судей (ККС) Омской области.

Источник: SuperOmsk.ru

В числе прочего членам региональной ККС предстояло принять решение по кандидатуре на пост председателя Русско-Полянского районного суда Омской области.

«Мусаэльянц Елена Михайловна рекомендована на замещение вакантной должности председателя Русско-Полянского районного суда Омской области», — обозначено в итоговом протоколе.

Напомним, за плечами 47-летней служительницы Фемиды свыше 13 лет судейской карьеры. Так, с июня 2011 года она рассматривала дела в статусе мирового судьи судебного участка № 17 в Нововаршавском судебном районе. Последнюю декаду, начиная с марта 2014 года, она провела в должности судьи Нововаршавского районного суда, рассматривая по преимуществу гражданские и административные дела.

Среди других кандидатур, одобренных в ходе заседания:

— Ксения Калинина — на пост судьи Омского областного суда (на текущий момент является судьей Центрального районного суда города Омска);

— Ксения Смирнова — на должность судьи Омского областного суда (на текущий момент отправляет правосудие на посту судьи Октябрьского районного суда города Омска);

— Вадим Полуночев — на пост судьи Любинского районного суда Омской области.

В свою очередь, претендент на пост судьи Кировского районного суда города Омска Иван Черепанов получил отказ.