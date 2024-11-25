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Омичи назвали новорождённую дочь Новелла

При этом самыми популярными в регионе именами остаются София и Михаил.

Источник: Om1 Омск

Портал Реестр ЗАГС опубликовал новый список самых необычных имён, которыми местные жители называли своих детей в 2024 году.

Так, в этом году в регионе родились Латифа, Новелла, Гульмира, Аруна и Наима. Среди редких имён для мальчиков — Эрих, Фархат, Бахтияр, Арстан и Азим.

При этом самыми популярными в регионе именами для девочек остаются София (так в 2024 году назвали 278 детей), Анна (272), Ева (241), Мария (197) и Варвара (193). Мальчиков чаще всего называли Михаил (294), Артём и Александр (по 270), Максим (213) и Тимофей (211).