Омичи назвали новорождённую дочь Новелла

При этом самыми популярными в регионе именами для девочек остаются София (так в 2024 году назвали 278 детей), Анна (272), Ева (241), Мария (197) и Варвара (193). Мальчиков чаще всего называли Михаил (294), Артём и Александр (по 270), Максим (213) и Тимофей (211).