Омичи назвали новорождённую дочь Новелла

Портал Реестр ЗАГС опубликовал новый список самых необычных имён, которыми местные жители называли своих детей в 2024 году.
Так, в этом году в регионе родились Латифа, Новелла, Гульмира, Аруна и Наима. Среди редких имён для мальчиков — Эрих, Фархат, Бахтияр, Арстан и Азим.
При этом самыми популярными в регионе именами для девочек остаются София (так в 2024 году назвали 278 детей), Анна (272), Ева (241), Мария (197) и Варвара (193). Мальчиков чаще всего называли Михаил (294), Артём и Александр (по 270), Максим (213) и Тимофей (211).