Перепад температуры воздуха минувшей ночью в Челябинской области составил 21 градус

На новой неделе преимущество в Уральском регионе будет иметь Сибирский антициклон, а точнее — его западная периферия. В понедельник, 25 ноября, он объединится с приближающимся с юго-запада ядром азорского происхождения. «Атмосферный фронт, зажатый между этими двумя антициклонами, при своем движении через Свердловскую область существенных осадков не принесет, обойдется лишь усилением ветра в горной зоне севера — до 14 м/с», — комментирует главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко.