Перепад температуры воздуха минувшей ночью в Челябинской области составил 21 градус

Это следует из обзора погоды за последние 24 часа.
В воскресенье в регионе наблюдалась малооблачная погода, без осадков. В отдельных районах образовались гололедно-изморозевые явления, ночью местами — туманы.
«Температура воздуха днем 24 ноября в северной половине была от нуля до плюс 10, в южной — от плюс 3 до минус 6, минувшей ночью — минус 9−15, в низинах — до 19, а на крайнем западе — до плюс 2 градусов», — говорится в комментарии дежурного синоптика.
На новой неделе преимущество в Уральском регионе будет иметь Сибирский антициклон, а точнее — его западная периферия. В понедельник, 25 ноября, он объединится с приближающимся с юго-запада ядром азорского происхождения. «Атмосферный фронт, зажатый между этими двумя антициклонами, при своем движении через Свердловскую область существенных осадков не принесет, обойдется лишь усилением ветра в горной зоне севера — до 14 м/с», — комментирует главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко.
В остальной период рабочей недели,
Температура воздуха в Свердловской и Челябинской областях 25 ноября ночью от нуля до минус 5, днем — от минус 3 до плюс 2; 26 ноября ночью минус 4−9, днем — от нуля до минус 5; 27 ноября ночью минус 4−9, днем от минус 4 до плюс 1;