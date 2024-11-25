Олбани
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Перепад температуры воздуха минувшей ночью в Челябинской области составил 21 градус

Перепад температуры воздуха ночью 25 ноября в Челябинской области составил 21 градус, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Олбани: +3° 5 м/с 75% 753 мм рт. ст. +7°
Источник: Агентство «Москва»

Это следует из обзора погоды за последние 24 часа.

В воскресенье в регионе наблюдалась малооблачная погода, без осадков. В отдельных районах образовались гололедно-изморозевые явления, ночью местами — туманы.

«Температура воздуха днем 24 ноября в северной половине была от нуля до плюс 10, в южной — от плюс 3 до минус 6, минувшей ночью — минус 9−15, в низинах — до 19, а на крайнем западе — до плюс 2 градусов», — говорится в комментарии дежурного синоптика.

На новой неделе преимущество в Уральском регионе будет иметь Сибирский антициклон, а точнее — его западная периферия. В понедельник, 25 ноября, он объединится с приближающимся с юго-запада ядром азорского происхождения. «Атмосферный фронт, зажатый между этими двумя антициклонами, при своем движении через Свердловскую область существенных осадков не принесет, обойдется лишь усилением ветра в горной зоне севера — до 14 м/с», — комментирует главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко.

В остальной период рабочей недели, 26—29 ноября, ожидается преобладание переменной облачности при южном ветре 3−8 м/с. Осадки маловероятны.

Температура воздуха в Свердловской и Челябинской областях 25 ноября ночью от нуля до минус 5, днем — от минус 3 до плюс 2; 26 ноября ночью минус 4−9, днем — от нуля до минус 5; 27 ноября ночью минус 4−9, днем от минус 4 до плюс 1; 28—29 ноября ночью минус 6−11, днем минус 1−5.