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ГАИ за выходные задержала в Уфе полтора десятка нетрезвых водителей

В Уфе за выходные поймали 15 пьяных водителей.

Источник: Комсомольская правда

На дорогах Уфы за минувшие выходные поймали полтора десятка пьяных водителей. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

За прошедшие 48 часов было зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пять человек. Всего сотрудниками ГАИ было пресечено 704 нарушений правил дорожного движения.

— Задержано 15 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения, а также десять не имели водительского удостоверения, — сообщила дорожная полиция столицы Башкирии.

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