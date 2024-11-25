Новое образовательное учреждение открывается в Омске

Первый проректор Омского государственного педагогического университета Иван Кротт заявил, что в 2025 году в микрорайоне Кузьминки заработает новый химико-технологический лицей, который сможет принять 1550 детей. В нем планируют открыть два спортивных зала, столовую, библиотеку, зоны рекреации, развлечений и другие помещения.