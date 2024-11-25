Третья декада ноября в Пермском крае стала самой тёплой за 16 лет

Температура воздуха в третьей декаде ноября в Пермском крае стала самой тёплой за 16 лет, сообщил доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов.
Как рассказал эксперт в своём телеграм-канале «Опасные погодные явления Пермского края», в минувшие выходные максимальная температура воздуха по региону составила +5,3 градуса. В прошлом высокий прогрев в Прикамье был зафиксирован в третьей декаде ноября 2008 года. В соседних регионах в это же время отмечены температурные рекорды.
«Последний раз так тепло в третьей декаде ноября было в 2008 г., а на юге края также в 2017 г. Рекорды 2008 г. в Пермском крае перекрыты не были, в отличие от Кировской области и Республики Коми, где в Сыктывкаре состоялся даже декадный рекорд», — отметил Андрей Шихов.
По данным специалиста, в воскресенье, 24 ноября, пиковая температура по краю наблюдалась в Кунгуре, где воздух прогрелся до +6,1 градуса. Само отклонение от нормы достигло показателя в 9−12 градусов и стало максимальным с момента начала осени 2024 года.