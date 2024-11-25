Третья декада ноября в Пермском крае стала самой тёплой за 16 лет

«Последний раз так тепло в третьей декаде ноября было в 2008 г., а на юге края также в 2017 г. Рекорды 2008 г. в Пермском крае перекрыты не были, в отличие от Кировской области и Республики Коми, где в Сыктывкаре состоялся даже декадный рекорд», — отметил Андрей Шихов.