Больше 500 человек не могут вылететь из Норильска и Красноярска из-за метели

Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Прием и вылет воздушных судов ограничили в международном аэропорту Норильск. Задерживаются рейсы авиакомпаний «Сибирь» и «Нордстар». Пассажиры не могут вылететь в Москву, Красноярск, Новосибирск и Сочи.
В это же время откладываются рейсы в Норильск из Москвы, Новосибирска и Красноярска. Вылета ожидают более 500 пассажиров.
В красноярском аэропорту по тем же причинам 58 пассажиров не могут улететь в поселок Тура.
Транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о защите прав пассажиров.