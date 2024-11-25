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Больше 500 человек не могут вылететь из Норильска и Красноярска из-за метели

В Красноярске и Норильске из-за метели задерживают авиарейсы. Вылета ожидают больше 500 человек.

Источник: Freepik

Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Прием и вылет воздушных судов ограничили в международном аэропорту Норильск. Задерживаются рейсы авиакомпаний «Сибирь» и «Нордстар». Пассажиры не могут вылететь в Москву, Красноярск, Новосибирск и Сочи.

В это же время откладываются рейсы в Норильск из Москвы, Новосибирска и Красноярска. Вылета ожидают более 500 пассажиров.

В красноярском аэропорту по тем же причинам 58 пассажиров не могут улететь в поселок Тура.
Транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о защите прав пассажиров.