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Шелест назвал дату открытия перекрестка 70 лет Октября — Степанца — Архитекторов в Омске

Мэр Омска Сергей Шелест в понедельник, 25 ноября 2024 года, анонсировал долгожданно открытие проезда через перекресток улиц 70 лет Октября Степанца бульвар Архитекторов. Вместе с этим на пересечении заработает светофор.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

«Уважаемые омичи, готовим к открытию для движения транспорта перекресток улиц 70 лет Октября — Степанца — бульвара Архитекторов. На данном участке в режиме желтого мигания включен новый светофорный объект. В течение нескольких дней будет тестироваться работоспособность всех его систем. Включение светофора в режим регулирования запланировано в ночь с 29 на 30 ноября, одновременно с открытием движения всех видов транспорта, в том числе общественного», — написал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.