Шелест назвал дату открытия перекрестка 70 лет Октября — Степанца — Архитекторов в Омске

«Уважаемые омичи, готовим к открытию для движения транспорта перекресток улиц 70 лет Октября — Степанца — бульвара Архитекторов. На данном участке в режиме желтого мигания включен новый светофорный объект. В течение нескольких дней будет тестироваться работоспособность всех его систем. Включение светофора в режим регулирования запланировано в ночь с 29 на 30 ноября, одновременно с открытием движения всех видов транспорта, в том числе общественного», — написал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.