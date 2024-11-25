В Омске коммунальщиков обязали ответить за нечистоты на Красноярском тракте

В апреле 2024 года ситуация фактически привела к экологической катастрофе. Как рассказали в природоохранной прокуратуре Омской области, канализационные стоки без предварительной очистки содержат большое количество химических веществ, которые могут быстро уничтожить растения и лишить их возможности расти. Лабораторные исследования показали, что эти стоки относятся к отходам IV и V классов опасности.