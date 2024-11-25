В Омске коммунальщиков обязали ответить за нечистоты на Красноярском тракте

В Омске рассматривается дело о загрязнении обширного земельного участка нечистотами. Прокуратура Омской области инициировала рассмотрение дела против АО «ОмскВодоканал» и ООО «Созвездие», которые допустили разлив канализационных стоков из вышедшего из строя коллектора. Первое заседание уже состоялось.
В апреле 2024 года ситуация фактически привела к экологической катастрофе. Как рассказали в природоохранной прокуратуре Омской области, канализационные стоки без предварительной очистки содержат большое количество химических веществ, которые могут быстро уничтожить растения и лишить их возможности расти. Лабораторные исследования показали, что эти стоки относятся к отходам IV и V классов опасности.
Фото: Прокуратура Омской области.
Проверка, проведенная прокуратурой, выявила, что небрежное отношение собственника (ООО «Созвездие») к канализационному коллектору, а также ненадлежащая эксплуатация со стороны АО «ОмскВодоканал» стали причиной обрушения трубопровода и выхода канализационных стоков на поверхность в районе зданий №№ 151 и 157 по улице Красноярский тракт в апреле текущего года.
Следующее судебное заседание по данному гражданскому делу запланировано на 2 декабря в Советском районном суде города Омска.