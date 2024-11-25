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Тигра во Врангеле отловят — Минприроды

Росприроднадзору направлен запрос на изъятие краснокнижного хищника.

Источник: PrimaMedia.ru

Тигра, выходящего к населенным пунктам в Находкинском городском округе, отловят, сообщает ИА PrimaMedia. Такое решение приняли в министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды, объектов животного мира и природных ресурсов Приморского края.

Еще на прошлой неделе охотнадзор получил информацию от жителей о хищнике в районе дачного объединения «Дружный» в поселке Врангель, где тигрица утащила собаку. Полосатого отпугнули, и он вернулся в лес.

Специалисты уточнили, что, как правило, нападения на собак происходят на неогороженных участках у лесополосы. Также привлекают хищников бесконтрольный выпас скота и стихийные свалки с пищевыми отходами, что облегчает им поиск добычи.

В течение недели специалисты охотнадзора продолжали мониторинг. Спустя несколько дней тигрица вновь появилась на окраине, а затем, 24 ноября, была замечена уже на улице Первостроителей в темное время суток.

Росприроднадзору уже направлен запрос на изъятие краснокнижного хищника. Отлов тигра — сложная операция, требующая наблюдения за маршрутами, установки специальных петель и применения медикаментов через выстрел, что требует точности. Усыпляющая смесь действует через 10−15 минут, за это время тигр может убежать или стать агрессивным.

Директор Центра «Тигр» Сергей Арамилев дал разъяснения корр. ИА PrimaMedia по поводу ситуации с тигром.

«Такое поведение типично для раненых либо больных животных. Имеющиеся фото и видео не позволяют определить степень ранения или болезни. У кошачьих, включая тигра, хорошая регенерация. А после этого, когда животные попадают к специалистам, обследования позволяют выявить такие ранения. Тигра нужно отловить, обследовать, и тогда будет понятна причина его поведения. Ждем, пока охотнадзор примет меры и отловит животное. Тогда будут понятны причины его поведения», — сказал эксперт.

флора и фауна