Тигра во Врангеле отловят — Минприроды

«Такое поведение типично для раненых либо больных животных. Имеющиеся фото и видео не позволяют определить степень ранения или болезни. У кошачьих, включая тигра, хорошая регенерация. А после этого, когда животные попадают к специалистам, обследования позволяют выявить такие ранения. Тигра нужно отловить, обследовать, и тогда будет понятна причина его поведения. Ждем, пока охотнадзор примет меры и отловит животное. Тогда будут понятны причины его поведения», — сказал эксперт.