От 34 тыс. рублей: машины должников из Башкирии пустят с молотка

Во второй половине следующего месяца, 23 декабря, в Башкирии на аукционе распродадут конфискованные за долги автомобили. Заявки на участие в торгах будут принимать еще три недели — до 16 декабря через электронную площадку «СберА».
Среди лотов значатся как иномарки, так и отечественные машины по цене от 165 тысяч рублей. С молотка будут распроданы:
— Mercedes-Benz GLA 250 2014 года выпуска — начальная цена лота составляет 2,2 миллиона рублей;
— Peugeot 408 2015 — 729 тысяч рублей;
— BMW 5 2004 — 392 тысячи рублей;
— Volkswagen Amarok 2013 — 477 тысяч рублей;
— Lada Kalina 2011 — 194 тысячи рублей;
— Opel Astra 2011 — 527 тысяч рублей;
— Lada Granta 2022 — 980 тысяч рублей;
— Lada Granta 2021 — 544 тысячи рублей;
— ВАЗ 21104 2006 — 34 тысячи рублей;
— Lada Vesta 2017 — 750 тысяч рублей;
— Mercedes-Benz M-Class 2008 — 1,1 миллиона рублей;
— Lada Granta 2021 — 660 тысяч рублей;
— Lada Largus 2018 — 776 тысяч рублей;
— Lada XRay 2018 — 839 тысяч рублей;
— Great Wall 2012 — 650 тысяч рублей;
— Mitsubishi Lancer 2011 — 560 тысяч рублей;
— Chevrolet Niva 2011 — 520 тысяч рублей;
— Mercedes-Benz E-Class 2006 — 1,1 миллиона рублей;
— Lada Granta 2021 — 760 тысяч рублей;
— Renault Duster 2013 — 790 тысяч рублей;
— Mitsubishi Pajero Sport 2010 — 2 миллиона рублей;
— Toyota Auris 2008 года — 541 тысяча рублей;
— Volkswagen Polo 2016 — 820 тысяч рублей;
— Toyota Land Cruiser 2016 — 4 миллиона рублей;
— Hummer H2 2002 — 1,8 миллиона рублей;
— Ford Focus 2013 — 810 тысяч рублей;
— Infiniti G25 2010 — 1,4 миллиона рублей;
— SsangYong Kyron 2012 — 1,1 миллиона рублей;
— Hyundai Solaris 2017 — 1,2 миллиона рублей;
— Kia Rio 2014 — 689 тысяч рублей;
— Kia Picanto 2014 — 570 тысяч рублей;
— Mercedes-Benz M-Класс 2007 — 918 тысяч рублей.