Омскую область накрыли сразу несколько магнитных бурь

Также лучше ввести в рацион больше свежих овощей и фруктов, богатых витаминами и минералами. Избегайте тяжелой пищи и алкоголя, так как они могут усугубить ваше состояние. Обезвоживание может ухудшить самочувствие, поэтому следите за тем, чтобы пить достаточное количество жидкости.