Массу нарушений выявил Антикор в железнодорожных перевозках

В Минтранспорта РК по инициативе Антикоррупционной службы прошло совещание по проблемным вопросам железнодорожных пассажирских перевозок. Обсуждены имеющиеся серьезные нарушения в системе субсидирования пассажирских перевозок. Особое внимание уделено вопросам отдельных частных перевозчиков, которые, несмотря на значительные доходы за счет государственной поддержки, не обеспечивают надлежащее качество предоставляемых услуг. Это приводит к многочисленным жалобам пассажиров на санитарное и техническое состояние вагонов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора.