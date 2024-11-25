Академик Авдеев: я, как многие коллеги, не удовлетворен количеством пересадок легких

«У нас даже первичных пересадок не дожидаются. Когда я общалась в международном чате и сказала, что в России за все время была лишь одна успешная ретрансплантация легких, а по сути их и не делают, девушка из Англии ответила: “Как же тогда вам страшно и тревожно жить”. Именно так. Еще я подписана на девушку из США. Через шесть лет после пересадки у нее началось отторжение, и ей мгновенно провели фотоферез и использовали препараты для подавления Т-лимфоцитов, о которых мы даже не слышали. Кроме того, она точно знает, что если это все не поможет, ей сделают повторную пересадку», — рассказала Соковнина.