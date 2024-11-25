Собянин рассказал об итогах благоустройства в Зеленограде

«Важной частью проекта стала реабилитация пруда. Специалисты Мосводостока извлекли из “Быкова болота” более 2,5 тыс. куб. м ила, что позволило увеличить его глубину. Кроме того, отремонтировали разрушенные участки береговой полосы. Сделали две зоны биоплато, где высадили порядка тысячи различных водных растений — они не только украшают пруд, но и снижают риск цветения воды», — подчеркнул Собянин.