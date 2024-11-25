Собянин рассказал об итогах благоустройства в Зеленограде

«Продолжаю делиться результатами благоустройства текущего года в городских округах. Два больших проекта реализовали в Зеленограде», — написал Собянин.
Так, в районе Матушкино привели в порядок территорию у пруда «Быково болото» и в его окрестностях.
«Сделали новые и обновили существующие зоны отдыха. Теперь здесь можно с удовольствием провести досуг на удобных парковых диванах и качелях, смотря на водную гладь. Прогулки вокруг пруда тоже стали комфортнее — старое покрытие дорожек заменили на деревянный настил, установили поручни», — отметил мэр.
Спортивные площадки объединили в тематический кластер. Оборудовали современный скейтпарк с разнообразными элементами для выполнения трюков на скейте или самокате. Отремонтировали площадку для игры в волейбол. Рядом с обновленным футбольным полем разместили небольшие трибуны для удобства болельщиков. На всей территории поставили лавочки и шезлонги.
«Важной частью проекта стала реабилитация пруда. Специалисты Мосводостока извлекли из “Быкова болота” более 2,5 тыс. куб. м ила, что позволило увеличить его глубину. Кроме того, отремонтировали разрушенные участки береговой полосы. Сделали две зоны биоплато, где высадили порядка тысячи различных водных растений — они не только украшают пруд, но и снижают риск цветения воды», — подчеркнул Собянин.
Второй проект создания качественного общественного пространства у водоема — благоустройство территории возле Школьного озера в Силино.
По словам мэра, в рамках проекта привели в порядок мост через плотину, расширив его, и увеличили количество дорожек для неспешных прогулок. Пляж очистили и оборудовали лежаками разных форм.
«Теперь здесь есть все необходимое для комфортного отдыха, включая раздевалки, кафе, помещения для спасателей и медиков», — пояснил мэр.
Привели в порядок спортивные площадки. Теперь здесь можно с поиграть в пляжный волейбол, настольный теннис и футбол, позаниматься физическими упражнениями в зоне воркаута.
Помимо этого, обновили сцену для проведения мероприятий под открытым небом. Рядом поставили необычные круглые скамейки и «деревья любви». Вблизи сцены есть еще одна детская площадка с современным игровым комплексом.