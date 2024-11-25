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25 ноября жители 5 районов Волгограда останутся без света

Подачу электроэнергии на время приостановят в связи с выполнением плановых ремонтных работ.

В понедельник отключение электричества затронет несколько жилых домов на время профилактических и ремонтных мероприятий.

Согласно сведениям ресурсоснабжающей организации, 25 ноября временно останутся без света жители Тракторозаводского, Краснооктябрьского, Ворошиловского, Кировского и Красноармейского районов Волгограда. Отключение продлится в течение 4−8 часов.

Дома, которые обесточат в этот день, представлены в таблице.

Как только все необходимые работы будут завершены, жителям продолжат подачу ресурса в прежнем объеме.

ЖКХ