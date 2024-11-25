Плитка из отходов шин создана в Беларуси

Ранее мы писали о том, что ночью 25 ноября в Беларуси ожидаются достаточно серьезные морозы: столбики термометров могут показать до минус 8 градусов (тут про это). Рассказывали мы и о том, что Минтруда сообщили, как по указу президента увеличатся зарплаты бюджетников (вот тут про это).