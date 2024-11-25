Плитка из отходов шин создана в Беларуси

О том, что в рамках проекта «100 идей для Беларуси», одним из соорганизаторов которого выступает Национальная академия наук, была создана плитка из отходов шин, пишет news.by.
Речь идет о разработке Виктории Усовой из Института механики металлополимерных систем.
— Плитки формируются экструзионно-прессовым методом, ими можно выстилать полы в животноводческих помещениях, а также дороги. Нам важны разработки безотходного производства, — рассказал о инновационной разработке зампредседателя Совета молодых ученых НАН Максим Кучвальский.
Ранее мы писали о том, что ночью 25 ноября в Беларуси ожидаются достаточно серьезные морозы: столбики термометров могут показать до минус 8 градусов (тут про это). Рассказывали мы и о том, что Минтруда сообщили, как по указу президента увеличатся зарплаты бюджетников (вот тут про это).