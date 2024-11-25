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Мощный циклон обрушится на Хабаровский край 27 ноября

Сильные снегопады и метели ожидаются в большинстве районов.

Сейчас в Олбани: +2° 3 м/с 69% 753 мм рт. ст. +3°
Источник: Комсомольская правда

27 ноября на Хабаровский край обрушится мощный циклон. В большинстве районов ожидаются сильные снегопады, метели и порывистый ветер до 22 метров в секунду. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Метеорологи Дальневосточного УГМС прогнозируют сложные погодные условия в ряде районов: снег и метели накроют Бикинский, Вяземский, имени Лазо, Хабаровский, Нанайский, Комсомольский, Солнечный, Амурский, Советско-Гаванский районы, а также Хабаровск и Комсомольск.

На дорогах возможен гололед и снежный накат, что усложнит движение транспорта. МЧС предупреждает о риске аварий на объектах энергетики и коммунального хозяйства: порывы ветра могут вызвать перебои в их работе.