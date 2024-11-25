Мощный циклон обрушится на Хабаровский край 27 ноября

27 ноября на Хабаровский край обрушится мощный циклон. В большинстве районов ожидаются сильные снегопады, метели и порывистый ветер до 22 метров в секунду. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Метеорологи Дальневосточного УГМС прогнозируют сложные погодные условия в ряде районов: снег и метели накроют Бикинский, Вяземский, имени Лазо, Хабаровский, Нанайский, Комсомольский, Солнечный, Амурский, Советско-Гаванский районы, а также Хабаровск и Комсомольск.
На дорогах возможен гололед и снежный накат, что усложнит движение транспорта. МЧС предупреждает о риске аварий на объектах энергетики и коммунального хозяйства: порывы ветра могут вызвать перебои в их работе.