Грузовой самолет упал на жилой дом в соседнем с Беларусью Вильнюсе

Вблизи аэропорта Вильнюса разбился, как пишут РИА Новости, грузовой самолет, принадлежащий немецкой компании грузоперевозок DHL. Сообщается, что самолет рухнул на двухэтажный жилой дом на улице Жирню в Вильнюсе и загорелся. По предварительным данным на борту судна находились 4 человека: два пилота и два работника компании DHL.
Как пишет ТАСС, по предварительным данным самолет летел из немецкого Лейпцига в Вильнюс, воздушное судно упало на двухэтажный жилой дом, из-за чего возник пожар, 12 местных жителей были эвакуированы с места ЧП.
В свою очередь БелТА сообщает, что пилот разбившегося на подлете к Вильнюсскому международному аэропорту погиб.
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