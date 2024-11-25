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Грузовой самолет упал на жилой дом в соседнем с Беларусью Вильнюсе

В столице соседней с Беларусью Литвы потерпел крушение грузовой самолет.
Источник: Комсомольская правда

Вблизи аэропорта Вильнюса разбился, как пишут РИА Новости, грузовой самолет, принадлежащий немецкой компании грузоперевозок DHL. Сообщается, что самолет рухнул на двухэтажный жилой дом на улице Жирню в Вильнюсе и загорелся. По предварительным данным на борту судна находились 4 человека: два пилота и два работника компании DHL.

Как пишет ТАСС, по предварительным данным самолет летел из немецкого Лейпцига в Вильнюс, воздушное судно упало на двухэтажный жилой дом, из-за чего возник пожар, 12 местных жителей были эвакуированы с места ЧП.

В свою очередь БелТА сообщает, что пилот разбившегося на подлете к Вильнюсскому международному аэропорту погиб.

Ранее мы писали о массовой аварии, которая случилась на Минской кольцевой дороге вечером в воскресенье, 24 ноября 2024 года: столкнулись сразу четыре авто.