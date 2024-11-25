Грузовой самолет упал на жилой дом в соседнем с Беларусью Вильнюсе

Вблизи аэропорта Вильнюса разбился, как пишут РИА Новости, грузовой самолет, принадлежащий немецкой компании грузоперевозок DHL. Сообщается, что самолет рухнул на двухэтажный жилой дом на улице Жирню в Вильнюсе и загорелся. По предварительным данным на борту судна находились 4 человека: два пилота и два работника компании DHL.