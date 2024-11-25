Метеорологическая зима пришла в Нижегородскую область

А вот температура пересечёт нулевую отметку и останется там даже в дневные часы.
Метеорологи заявили, что в регион пришла долгожданная метеорологическая зима, хотя показатели термометров и будут на несколько градусов выше средних многолетних значений. Но полноценной зимы пока не получится: из-за прошедших дождей снежный покров в регионе отсутствует, и на этой неделе не уляжется.
В понедельник на фоне высокого атмосферного давления нижегородцев ждёт малооблачный, практически безветренный погожий день. Утром термометры показали непривычные −3…-5°, и днём особо уже и не потеплеет: −2…-3°. Ночью при ясном небе подморозит до −5…-6°. Из-за высокой влажности есть большая вероятность выпадения инея и ледяных игл — твёрдых осадков в виде мельчайших ледяных кристаллов, парящих в приземном слое воздуха. По этой причине в атмосфере могут появиться оптические эффекты — световые столбы.
Со вторника проявятся отголоски атлантического циклона: атмосферное давление нормализуется, небо затянут облака. При этом температура сохранится в пределах −2…-4°, также прогнозируется почти штиль. А в четверг в регион придёт снег с дождём.
В пятницу ветер завернёт с северо-запада, постепенно усиливаясь до 2−3 м/с. Облака станут более тяжёлыми, проливаясь смешанными осадками, а вот температура в конце недели поднимется до 0…-1° и сохранится такой на весь уикэнд.
Как ранее cообщал телеканал «360» со ссылкой на центр погоды «Фобос», климатическая зима наступит в Центральной России с отставанием от нормы на 20 дней — только в начале декабря. Запаздывающая смена сезонов связана с тенденцией глобального потепления климата. И только в декабре сформируется устойчивый снежный покров.