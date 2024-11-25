Метеорологическая зима пришла в Нижегородскую область

В понедельник на фоне высокого атмосферного давления нижегородцев ждёт малооблачный, практически безветренный погожий день. Утром термометры показали непривычные −3…-5°, и днём особо уже и не потеплеет: −2…-3°. Ночью при ясном небе подморозит до −5…-6°. Из-за высокой влажности есть большая вероятность выпадения инея и ледяных игл — твёрдых осадков в виде мельчайших ледяных кристаллов, парящих в приземном слое воздуха. По этой причине в атмосфере могут появиться оптические эффекты — световые столбы.