«Страна должна знать своих героев»: в мэрии назвали причину отключения воды на Тополинке

— Здесь нужно сделать выводы, не просто так, что пришли и оштрафовали, — обратился к подчиненным глава Челябинска Алексей Лошкин. — Давайте более серьезную работу проведем. У нас под носом роют, а мы не знаем, кто. Страна должна знать своих «героев».