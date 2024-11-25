Олбани
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Страна должна знать своих героев»: в мэрии назвали причину отключения воды на Тополинке

В мэрии Челябинска назвали виновника отключения воды на Тополиной аллее.

В администрации Челябинска обвинили строителей в аварии, из-за которой в минувшие выходные остались без воды многоэтажки в районе Тополиной аллеи.

По словам вице-мэра по городскому хозяйству Александра Астахова, отключение произошло из-за обрыва кабеля, питавшего подстанцию МУП «ПОВВ».

В мэрии выяснили, что подрядчик ООО «Содействие» при строительстве кабельной линии для торгового объекта работал без ордера, привлекая субподрядчика.

Вице-мэр по дорожному хозяйству Андрей Ксензов предположил, что кабель случайно мог оборвать экскаватор.

— Здесь нужно сделать выводы, не просто так, что пришли и оштрафовали, — обратился к подчиненным глава Челябинска Алексей Лошкин. — Давайте более серьезную работу проведем. У нас под носом роют, а мы не знаем, кто. Страна должна знать своих «героев».

Сейчас во всех обстоятельствах аварии разбирается административно-техническая комиссия. Алексей Лошкин поручил следить за ситуацией Владимиру Шамне, бывшему главе Калининского района.

ЖКХ