Добровольная астрономия: иркутские школы могут выбрать себе новый предмет

Школы Иркутска могут выбрать введение уроков астрономии. Об этом сообщил на пресс-конференции в ИА «Интерфакс» директор астрономической обсерватории Иркутского государственного университета профессор Сергей Язев. Зачем это надо, как это будет выглядеть, будет ли это факультатив?
Астрономия в школах преподавалась с 1930-х до 2000-х годов. Потом ее сочли необязательным предметом и убрали из учебного курса. Однако астрономы, не согласные с данной перспективой, настояли на возвращении предмета, и в 2017 году астрономия вернулась в школу. Однако ненадолго: уже в 2022 году предмет снова удалили.
Между тем, как сказал Сергей Язев, интерес к астрономии растет. И необходимость в знающих специалистах — тоже. К примеру, только в Иркутской области строится Национальный гелиогеофизический комплекс РАН, которому уже через несколько лет понадобится более сотни специалистов, которые знают астрономию. Именно поэтому ученые-астрономы стали работать над возвращением предмета в расписание школьников. Они довольно долго ходили по «высоким» кабинетам, и наконец на уровне федерального правительства было принято решение о введении в школах уроков астрономии. Однако не все так гладко, есть несколько нюансов.
Нюанс первый: предмет «астрономия» в образовательный процесс вернется только на добровольных началах. Делается это так: сначала министерство образования Иркутской области принимает решение о том, что астрономию можно вводить в учебный процесс. Потом начинается общение со школами: им предлагают рассмотреть возможность введения данного предмета. Школа выносит этот вопрос на обсуждение преподавательского коллектива и родительского комитета, возможно, включает в процесс обсуждения детей. И если решают, что астрономия нужна, ее вводят в учебный процесс конкретной школы. При этом соседние школы могут и отказаться — это будет нормально.
Нюанс второй: мир изменился, жизнь изменилась, стандарты образования — тоже, а вот учебники и методические рекомендации по астрономии остались на уровне советской школы. Сергей Язев сообщил, что он и его коллеги уже подготовили новый курс — «Астрономия и космонавтика», он направлен на рассмотрение в Институт космических исследований РАН в Москву. К согласованию курса может присоединиться Роскосмос, поскольку там тоже заинтересованы в кадрах.
Нюанс третий: кто будет преподавать? В советских школах астрономию вели физики. Сейчас подготовленных учителей нет, однако министерство образования, ИГУ и другие заинтересованные в возвращении астрономии в школы структуры и учреждения будут оказывать всестороннее содействие в переподготовке кадров. Кстати, не всегда только физики преподают астрономию: где-то это делали учителя географии, а где-то даже преподаватели ИГУ или сотрудники СО РАН.
Если школы примут решение ввести в учебный цикл астрономию, преподавать ее будут для 10−11-х классов. Хотя Сергей Язев уверен, что лучше бы вводить данный предмет классе в восьмом — пусть без сложных формул, которые изучат позднее. Восьмиклассники любознательны и еще не сосредоточились на тех предметах, по которым будут сдавать ЕГЭ. Изучать курс астрономии пока будут только один год.
А для тех, кто интересуется астрономией уже сейчас, есть возможность изучать предмет самостоятельно с помощью лекций в образовательном центре «Персей». Нужно зайти на сайт, зарегистрироваться — и можно спокойно слушать онлайн или в записи. Особенно, как сказал Сергей Язев, на лекции ждут школьников. А Большой Иркутский планетарий помогает в популяризации астрономии среди школьников. Так, дети принимают участие в муниципальном и региональном этапах олимпиад по астрономии, которые проводятся регулярно. Для участников региональных туров проводятся бесплатные экскурсии в планетарии Иркутска, Байкальскую обсерваторию в Листвянке. Также в ближайшее время пройдет премьера нового полнокупольного фильма.