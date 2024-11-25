Добровольная астрономия: иркутские школы могут выбрать себе новый предмет

Между тем, как сказал Сергей Язев, интерес к астрономии растет. И необходимость в знающих специалистах — тоже. К примеру, только в Иркутской области строится Национальный гелиогеофизический комплекс РАН, которому уже через несколько лет понадобится более сотни специалистов, которые знают астрономию. Именно поэтому ученые-астрономы стали работать над возвращением предмета в расписание школьников. Они довольно долго ходили по «высоким» кабинетам, и наконец на уровне федерального правительства было принято решение о введении в школах уроков астрономии. Однако не все так гладко, есть несколько нюансов.