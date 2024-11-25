В Приморье начали строить зимние горки: Гостехнадзор напомнил о правилах безопасности

Если гора сделана из снега во дворах или образована естественным образом на склонах, то на такие объекты ГОСТ не распространяется и регистрировать их нет необходимости, уточнили представители Гостехнадзора. Однако специалисты настоятельно рекомендуют убедиться, что поверхность горки и траектория выката безопасны для посетителей.