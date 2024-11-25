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В Приморье начали строить зимние горки: Гостехнадзор напомнил о правилах безопасности

В случае нарушений предусмотрена административная ответственность.

Источник: Freepik

В Приморье началось строительство зимних горок, сообщает ИА PrimaMedia. Краевой Гостехнадзор напомнил о правилах безопасности.

С наступлением зимы в Приморском крае начинают создавать горки для детей и взрослых. Специалисты обращают внимание, что такие аттракционы должны соответствовать ГОСТу, быть сертифицированы, зарегистрированы и иметь весь комплект эксплуатационных документов. Горки, спроектированные как аттракционы, обязаны отвечать строгим требованиям безопасности. У входа на аттракцион необходимо установить табличку с правилами его использования.

На платных горках обязательно присутствие оператора, который следит за процессом катания, а также администратора и технического персонала для ежедневных проверок и обслуживания.

Если гора сделана из снега во дворах или образована естественным образом на склонах, то на такие объекты ГОСТ не распространяется и регистрировать их нет необходимости, уточнили представители Гостехнадзора. Однако специалисты настоятельно рекомендуют убедиться, что поверхность горки и траектория выката безопасны для посетителей.

В случае нарушений требований технических регламентов предусмотрена административная ответственность.