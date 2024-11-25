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Из Новосибирской области за неделю выдворили 30 иностранцев

Всего область покинули 10 тысяч мигрантов.

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирской области за неделю было выдворено 30 иностранных граждан за пределы территории Российской Федерации. Об этом сообщил начальник регионального ГУ МВД, генерал-лейтенант полиции Андрей Кульков в ходе оперативного совещания при губернаторе 25 ноября.

Через пункты пропуска в регион въехало 7076 иностранцев, а выехало — 10058.

— У прибывших на территорию Новосибирской области 1278 граждан цель — трудовая деятельность. В ходе профмероприятий в течение недели было проверено 11 объектов, выявлено 145 нарушений миграционного законодательства, — уточнил Кульков.

Ранее мы писали о том, что 87 цыганских домов проверили полицейские. Читайте также: 900 водителей большегрузов наказали в Новосибирске.

Арина ВЛАСЕНКО.