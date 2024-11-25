Из Новосибирской области за неделю выдворили 30 иностранцев

В Новосибирской области за неделю было выдворено 30 иностранных граждан за пределы территории Российской Федерации. Об этом сообщил начальник регионального ГУ МВД, генерал-лейтенант полиции Андрей Кульков в ходе оперативного совещания при губернаторе 25 ноября.
Через пункты пропуска в регион въехало 7076 иностранцев, а выехало — 10058.
— У прибывших на территорию Новосибирской области 1278 граждан цель — трудовая деятельность. В ходе профмероприятий в течение недели было проверено 11 объектов, выявлено 145 нарушений миграционного законодательства, — уточнил Кульков.
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Арина ВЛАСЕНКО.