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87 цыганских домов проверили новосибирские полицейские

Было выявлено два преступления.

В Новосибирской области полицейские проверили дома цыган в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Нет ненависти и вражде». Об этом сообщил начальник регионального ГУ МВД, генерал-лейтенант полиции Андрей Кульков в ходе оперативного совещания при губернаторе 25 ноября.

Всего правоохранители посетили 87 адресов проживания цыган.

— Выявлено два преступления, предусмотренных статьей 158 УК (кража), восемь административных правонарушений по ст. 5.35 КоАП (невыполнения родительских обязательств), — рассказал Кульков.

Ранее мы писали о том, что подросток напугал школу ложной бомбой.

Арина ВЛАСЕНКО.