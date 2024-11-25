87 цыганских домов проверили новосибирские полицейские

В Новосибирской области полицейские проверили дома цыган в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Нет ненависти и вражде». Об этом сообщил начальник регионального ГУ МВД, генерал-лейтенант полиции Андрей Кульков в ходе оперативного совещания при губернаторе 25 ноября.