Это простое действие поможет улучшить жизнь каждого: лама из Бурятии составил прогноз на неделю с 25 ноября по 1 декабря

Начать рабочую неделю стоит с путешествий. Если же дальние поездки не входили в ваши планы, то день благоприятен для животноводства, растениеводства, торговли, военных и судебных дел. Также работа будет спориться в руках представителей культуры и науки. А родившиеся под знаками Овцы и Собаки укрепят свое положение в обществе.