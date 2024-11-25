Это простое действие поможет улучшить жизнь каждого: лама из Бурятии составил прогноз на неделю с 25 ноября по 1 декабря

Традиционный прогноз на ближайшие семь дней составил известный в Бурятии священнослужитель-блогер, настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама. Зурхай на неделю с 25 ноября по 1 декабря расскажет, какие дела стоит отложить, а какие действия принесут удачу и привлекут благополучие.
Зурхай на 25 ноября, понедельник.
Начать рабочую неделю стоит с путешествий. Если же дальние поездки не входили в ваши планы, то день благоприятен для животноводства, растениеводства, торговли, военных и судебных дел. Также работа будет спориться в руках представителей культуры и науки. А родившиеся под знаками Овцы и Собаки укрепят свое положение в обществе.
— Купли-продажи будут удачными. Оказание помощи, участие в молебнах принесут стабильность, уверенность, силу, — говорит Еши Намжил лама.
25 ноября не стоит подавать заявление в ЗАГС, заключать брак или разводиться. Новая одежда не принесет ожидаемой радости, а охота едва ли будет удачной. Также не стоит проводить земляные работы, закладывать фундамент. Перенесите на другую дату застолья и встречи с родственниками.
— Стрижка волос — к ухудшению зрения, болезни глаз, — предостерегает зурхай.
Зурхай на 26 ноября, вторник.
Обязательно позаботьтесь о домашнем скоте и растениях. В фаворе у судьбы все также работники в сфере торговли, культуры и науки. Также удача ждет военных, сотрудников судебной системы и ритуальных услуг.
— Закрытие помещений, завершение дел, проектов могут открыть много новых возможностей, идей. Оказание помощи, участие в молебнах, вывешивание флажков хии морин (священный флажок — прим. ред.) даруют исполнение желаний, особенно женщинам.
Земляные работы будут полезны для энергетики желудочно-кишечного тракта, считает настоятель. А стрижка в этот день принесет в жизнь человека счастье. Фортуна улыбнется людям, родившимся в годы Змеи, Коня (Лошади) и Свиньи. Не повезет тем, чьи покровители Обезьяна и Курица (Петух).
— Неблагоприятный день для путешествий, переездов, кочевок, продажи коня, машины, брачных и охотничьих дел, — предупреждает предсказатель. — Лучше отказаться от крупных приобретений. Не рекомендуется закладывать фундамент, начинать стройку, ремонт, перекатывать дом.
Зурхай на 27 ноября, среда.
Хорошие новости для тех, кто появился на свет в годы Мыши, Дракона, Собаки и Свиньи. Сутки пройдут легко и в приподнятом настроении. Вместе с этим ожидается продвижение по карьерной лестнице. А вот у Змей и Коней (Лошадей) ожидается беспокойный денек.
Важно! Возможны разногласия, расставания, ссоры и громкие скандалы. Откажитесь от начинаний, в том числе закладки фундамента, судебных, брачных и военных дел.
Зурхай на 28 ноября, четверг.
Благоприятный день для животноводства, растениеводства, культуры, науки, торговли, судебных и военных дел. Успешными будут начинания в духовных практиках и занятиях по йоге.
Куриц (Петухов), Зайцев (Кроликов) и Обезьян минуют беды и проблемы. Вероятно, что недомогание почувствуют люди, рожденные в годы Коровы (Быка), Овцы и Собаки. Берегите здоровье!
Лама рекомендует отложить начало новых дел. Рытье колодца, бурение скважины, охота, заключение и расторжение брака в этот день, согласно зурхаю, могут привести к неприятным последствиям. Стрижка волос — к ссоре.
Зурхай на 29 ноября, пятница.
Везти в делах будет представителям таких сфер, как культура, наука, торговля, военное дело, а также сотрудникам системы правосудия. Благоприятно скажется уход за животными и растениями.
— Неблагоприятный день для любых начинаний, скачек, гонок, экстрима, крупных покупок, похоронных, охотничьих и брачных дел, — говорится в буддийском астропрогнозе.
Стрижка волос создает риск травмы, болезни.
Легче будет людям, родившимся в годы Змеи, Коня (Лошади), Овцы, Обезьяны и Курицы (Петуха). Тиграм и Зайцам (Кроликам) придется встретиться с проблемами лицом к лицу. Не расстраивайтесь, в субботу все изменится.
Зурхай на 30 ноября, суббота.
В этот день Коровам (Быкам), Тиграм и Зайцам (Кроликам) будет везти, дела пойдут легче. Мышам (Крысам) и Свиньям нужно быть осторожнее. На них навалится много неурядиц, есть риск попасть в неприятную ситуацию.
Плохой приметой станет покупка изделий из шкуры, кожи, пуха. Поход в ЗАГС лучше отложить. Не рекомендуется проводить важные деловые встречи, собрания, заседания, заключать сделки, договора.
Стрижка волос может привести к болезни.
Зурхай на 1 декабря, воскресенье.
— Благоприятный день для животноводства, растениеводства, культуры, науки, торговли, бизнеса, благотворительности, военных и судебных дел, — считает Еши Намжил лама. — Вклады, вложения, инвестиции сулят успех, могущество.
День особенно благоволит людям, родившимся в год Дракона. Желающим укрепить собственный авторитет и улучшить положение в обществе, можно воспользоваться советом от настоятеля Курумканского дацана: дайте в долг, одолжите вещь, сдайте что-либо в аренду или на прокат.
В воскресенье смело продавайте и покупайте. Заключайте договора, совершайте сделки. Время, проведенное вместе с питомцами, улучшит психическое здоровье, поможет «подлечить» нервы.
День не подходит для начинаний, путешествий, закладки фундамента, охоты, заключения брака, покупки б/у техники, одежды и обуви.
Стрижка волос — к болезни.