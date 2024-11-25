Масштабный фестиваль спорта пройдет в Краснодаре

В Краснодаре 14 декабря состоится фестиваль спорта «Летопись олимпийцев Краснодарского края». Планируется, что в нем примут участие победители и призеры Олимпийских игры, паралимпийцы и спортсмены краевых сборных.
Билеты на фестиваль бесплатные, но их нужно оформить на сайте. Мероприятие будет проходить в «Баскет-Холле» (ул. Пригородная, 24). Начало в 18.00, сбор гостей — в 17.00.
Зрители узнают об истории развития разных видов спорта и судьбах кубанским спортсменов. Для гостей будут организованы конкурсы и автограф-сессии с атлетами.
Ранее «Югополис» сообщал, что в Краснодаре состоялся хоккейный праздник «Матч звезд», в котором приняли участие олимпийские чемпионы и чемпионы мира. Прославленным спортсменам противостояла краснодарская команда «Гвардия». Встреча закончилась со счетом 6:6. «В нашем южном регионе хоккей не всегда был востребован. Но благодаря олимпийскому наследию и личной поддержке Президента край стал центром развития зимних видов спорта. В десяти муниципалитетах региона хоккеем занимаются почти тысяча мальчишек и даже девчонок. Ежегодно у нас проходит порядка 10 турниров», — прокомментировал игру губернатор Вениамин Кондратьев, наблюдавший за сражением с трибун.