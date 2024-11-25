Новосибирский житель сбросил 45 килограммов, вдохновившись примером Фадеева

Житель Новосибирска Андрей Трухин за полтора года преобразил свою фигуру, избавившись от 45 килограммов лишнего веса. Его история — вдохновляющий пример для тех, кто стремится к здоровому образу жизни, сообщает издание «nsk.kp.ru».
Путь к преображению
Андрей Трухин, в прошлом столкнувшийся с проблемой лишнего веса, достиг впечатляющих результатов, сбросив 45 килограммов за 18 месяцев. Первые 15 килограммов были сброшены за год благодаря занятиям в спортивном зале, контролю порций и увеличению потребления воды. Однако впоследствии он прервал свои попытки похудения.
Пять лет спустя, вдохновлённый примером Максима Фадеева, Андрей возобновил свой путь к стройности. Он внедрил в свой распорядок дня утренний стакан тёплой воды и ежедневные пешие прогулки продолжительностью около часа. К этому добавилось изменение рациона: ограничение потребления мучных и сладких продуктов, а также отказ от приёма пищи после 21:00. Завтраки стали состоять из мюсли с молоком или кефиром.
Благодаря этим изменениям, Андрей смог сбросить еще 30 килограммов. Сейчас его вес стабильно держится на отметке 72 килограмма, что положительно сказалось на его здоровье и самочувствии. Избавление от лишнего веса позволило ему избавиться от одышки и начать бегать. Андрей также осуществил свою мечту и стал блогером.
Советы от Андрея Трухина для желающих похудеть:
1) Найдите вдохновение в чьем-либо успехе.
2) Начните день со стакана тёплой воды.
3) Увеличьте физическую активность, например, регулярными пешими прогулками.
4) Ограничьте потребление сладкого и мучного.
5) Не употребляйте пищу после 21:00.