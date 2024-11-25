Новосибирский житель сбросил 45 килограммов, вдохновившись примером Фадеева

Пять лет спустя, вдохновлённый примером Максима Фадеева, Андрей возобновил свой путь к стройности. Он внедрил в свой распорядок дня утренний стакан тёплой воды и ежедневные пешие прогулки продолжительностью около часа. К этому добавилось изменение рациона: ограничение потребления мучных и сладких продуктов, а также отказ от приёма пищи после 21:00. Завтраки стали состоять из мюсли с молоком или кефиром.