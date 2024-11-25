Олбани
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирский житель сбросил 45 килограммов, вдохновившись примером Фадеева

В прошлом столкнувшийся с проблемой лишнего веса, Андрей достиг впечатляющих результатов, сбросив 45 килограммов за 18 месяцев.

Житель Новосибирска Андрей Трухин за полтора года преобразил свою фигуру, избавившись от 45 килограммов лишнего веса. Его история — вдохновляющий пример для тех, кто стремится к здоровому образу жизни, сообщает издание «nsk.kp.ru».

Путь к преображению

Андрей Трухин, в прошлом столкнувшийся с проблемой лишнего веса, достиг впечатляющих результатов, сбросив 45 килограммов за 18 месяцев. Первые 15 килограммов были сброшены за год благодаря занятиям в спортивном зале, контролю порций и увеличению потребления воды. Однако впоследствии он прервал свои попытки похудения.

Пять лет спустя, вдохновлённый примером Максима Фадеева, Андрей возобновил свой путь к стройности. Он внедрил в свой распорядок дня утренний стакан тёплой воды и ежедневные пешие прогулки продолжительностью около часа. К этому добавилось изменение рациона: ограничение потребления мучных и сладких продуктов, а также отказ от приёма пищи после 21:00. Завтраки стали состоять из мюсли с молоком или кефиром.

Благодаря этим изменениям, Андрей смог сбросить еще 30 килограммов. Сейчас его вес стабильно держится на отметке 72 килограмма, что положительно сказалось на его здоровье и самочувствии. Избавление от лишнего веса позволило ему избавиться от одышки и начать бегать. Андрей также осуществил свою мечту и стал блогером.

Советы от Андрея Трухина для желающих похудеть:

1) Найдите вдохновение в чьем-либо успехе.

2) Начните день со стакана тёплой воды.

3) Увеличьте физическую активность, например, регулярными пешими прогулками.

4) Ограничьте потребление сладкого и мучного.

5) Не употребляйте пищу после 21:00.

здоровье