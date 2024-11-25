Часть микрорайона в Екатеринбурге осталась без освещения

В Екатеринбурге в ночь на 25 ноября часть микрорайона Эльмаш осталась без света. По словам очевидцев, освещение погасло как в домах, так и на улице. Информация об отключении появилась в 1:12.
— На Эльмаше отключился свет в районе Педагогического университета, все общаги и близлежащие дома без света, на улицах [освещения, — Прим. ред.] тоже нет, — передает слова читателя telegram-канал «Злой Екатеринбург».
Как сообщили комментаторы, проблемы с подачей электричества затронули улицы Краснофлотцев и Стачек. Редакция «КП-Екатеринбург» направила запрос в пресс-службу компании «Россети Урал», где сообщили, что технологическое нарушение в распределительной сети в Орджоникидзевском районе произошло в 25 ноября в 1:11. В 1:50 электроснабжение было полностью восстановлено.
— Было частично ограничено электроснабжение улиц Машиностроителей, проспекта Космонавтов, улиц Электриков, Фронтовых бригад, Краснофлотцев, — добавили в компании.