В Ростовской области за минувшую неделю произошло 92 пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
— Пожарно-спасательные подразделения реагировали на 92 пожара, спасено 3 человека, погибли 4 человека, — говорится в сообщении регионального ведомства.
Также спасатели привлекались к проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации дорожно-транспортных происшествий 21 раз. Специалисты оказали помощь в одном случае и спасли десять человек.
На водных объектах Ростовской области происшествий не зарегистрировано.
Напомним, Смертельное ДТП в Калмыкии унесло жизни четырех человек, двое из которых — дети, еще два ребенка оказались в больнице. О трагедии, которая произошла в субботу, 23 ноября, сообщают правоохранительные органы региона.