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В Ростовской области за минувшую неделю произошло 92 пожара

Донские спасатели за прошлую неделю выезжали на 92 пожара.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за минувшую неделю произошло 92 пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

— Пожарно-спасательные подразделения реагировали на 92 пожара, спасено 3 человека, погибли 4 человека, — говорится в сообщении регионального ведомства.

Также спасатели привлекались к проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации дорожно-транспортных происшествий 21 раз. Специалисты оказали помощь в одном случае и спасли десять человек.

На водных объектах Ростовской области происшествий не зарегистрировано.

Напомним, Смертельное ДТП в Калмыкии унесло жизни четырех человек, двое из которых — дети, еще два ребенка оказались в больнице. О трагедии, которая произошла в субботу, 23 ноября, сообщают правоохранительные органы региона.