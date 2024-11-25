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Два района Крыма временно останутся без газа

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя — РИА Новости Крым. В двух районах Крыма в четверг, 28 ноября, приостановят подачу газа. Об этом сообщает пресс-служба компании «Крымгазсети».

Источник: РИА "Новости"

В Бахчисарайском районе в связи с производством работ без газа останутся ряд потребителей 28 ноября с 8:30 до 17:00.

Отключены будут абоненты Бахчисарая по адресам: ул. Якутская, Самохвалова, Хрусталева, Гордиенко, Якутская, Чепурина, Интернациональная, Самойленко, Урриет, Закарпатская, пер. Тенистый, Моисеева, Фиданлар, Ешиль-Ада, Ульку-Сала, Джесарет, Судакская, Герайлар, Вели Ибраимова, Ашик-Умера, Агатангела Крымского, Джафера Сейдамета, Аблякима Ильми, Куприна.

В этот же день с 8:00 до 17:00 подачу газа приостановят по аналогичной причине и в Алуште: с. Верхняя Кутузовка, пер. Южный, с. Нижняя Кутузовка, ул. Алуштинское шоссе.

«С 14:00 (ориентировочно) 28 ноября будет производиться повторный пуск газа в газовое оборудование при наличии 100%-го доступа к газоиспользующему оборудованию», — уточнили в пресс-службе предприятия.