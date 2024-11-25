Два района Крыма временно останутся без газа

В Бахчисарайском районе в связи с производством работ без газа останутся ряд потребителей 28 ноября с 8:30 до 17:00.
Отключены будут абоненты Бахчисарая по адресам: ул. Якутская, Самохвалова, Хрусталева, Гордиенко, Якутская, Чепурина, Интернациональная, Самойленко, Урриет, Закарпатская, пер. Тенистый, Моисеева, Фиданлар, Ешиль-Ада, Ульку-Сала, Джесарет, Судакская, Герайлар, Вели Ибраимова, Ашик-Умера, Агатангела Крымского, Джафера Сейдамета, Аблякима Ильми, Куприна.
В этот же день с 8:00 до 17:00 подачу газа приостановят по аналогичной причине и в Алуште: с. Верхняя Кутузовка, пер. Южный, с. Нижняя Кутузовка, ул. Алуштинское шоссе.
«С 14:00 (ориентировочно) 28 ноября будет производиться повторный пуск газа в газовое оборудование при наличии 100%-го доступа к газоиспользующему оборудованию», — уточнили в пресс-службе предприятия.