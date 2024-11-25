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8-летний ребенок в Уфе перебегал дорогу и попал под иномарку

В Уфе Kia Rio сбила перебегающего дорогу 8-летнего мальчика.

Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, 24 ноября, в Уфе в ДТП пострадал ребенок. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария случилась напротив дома № 15 по улице Степана Злобина. Согалсно предварительным данным, 37-летний мужчина Kia Rio сбил восьмилетнего мальчика, который перебегал дорогу по пешеходному переходу со светофором. В результате происшествия ребенок получил различные травмы, его госпитализировали.

По факту инцидента началось разбирательство.

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