Тёплая неделя: Узгидромет рассказал о погоде в Узбекистане

На этой неделе узбекистанцев ожидает комфортная тёплая погода с дневными температурами до 22 градусов. Однако ближе к выходным придут похолодание и дожди.
Первая половина недели: тепло и сухо
С 25 по 27 ноября погода в большинстве регионов будет тёплой и сухой. Температурный фон:
Ночью: 2−7 градусов тепла (на юге до 7−12 градусов тепла).
Днём: 15−20 градусов тепла, на юге до 17−22 градусов тепла.
В Каракалпакстане ночью ожидается мороз до 2−7 градусов ниже нуля, а днём — не выше 7−12 градусов тепла.
Только в отдельных районах Ташкентской области ночью и утром 26 ноября возможен небольшой дождь.
Вторая половина недели: дожди и похолодание
С 28 ноября на территорию Узбекистана начнёт поступать влажный воздух с районов Каспийского моря, что приведёт к изменению погодных условий:
28 ноября: ночью 7−10 градусов тепла, днём 17−20 градусов тепла.
29 ноября: температура начнёт снижаться, ночью 7−10 градусов тепла, днём 10−13 градусов тепла.
В горных районах 26 ноября ожидаются дожди, а
Прогноз для Ташкента
29 ноября: временами дождь. Ночью 7−10 градусов тепла, днём 10−13 градусов тепла.
Будьте готовы к изменениям погоды ближе к выходным и не забудьте захватить зонтики, если планируете прогулки!