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Тёплая неделя: Узгидромет рассказал о погоде в Узбекистане

На этой неделе узбекистанцев ожидает комфортная тёплая погода с дневными температурами до 22 градусов. Однако ближе к выходным придут похолодание и дожди.

Сейчас в Олбани: +1° 5 м/с 64% 754 мм рт. ст. +3°
Источник: Sarvar Samigov/CC0

На этой неделе узбекистанцев ожидает комфортная тёплая погода с дневными температурами до 22 градусов. Однако ближе к выходным придут похолодание и дожди.

Первая половина недели: тепло и сухо

С 25 по 27 ноября погода в большинстве регионов будет тёплой и сухой. Температурный фон:

Ночью: 2−7 градусов тепла (на юге до 7−12 градусов тепла).

Днём: 15−20 градусов тепла, на юге до 17−22 градусов тепла.

В Каракалпакстане ночью ожидается мороз до 2−7 градусов ниже нуля, а днём — не выше 7−12 градусов тепла.

Только в отдельных районах Ташкентской области ночью и утром 26 ноября возможен небольшой дождь.

Вторая половина недели: дожди и похолодание

С 28 ноября на территорию Узбекистана начнёт поступать влажный воздух с районов Каспийского моря, что приведёт к изменению погодных условий:

28—29 ноября в большинстве областей пройдут дожди. В Ферганской долине, а также 28 ноября в Ташкентской и Сырдарьинской областях сохранится сухая погода.

28 ноября: ночью 7−10 градусов тепла, днём 17−20 градусов тепла.

29 ноября: температура начнёт снижаться, ночью 7−10 градусов тепла, днём 10−13 градусов тепла.

В горных районах 26 ноября ожидаются дожди, а 28—29 ноября — осадки в виде дождя и снега в высокогорных районах. В некоторых местах возможен туман.

Прогноз для Ташкента

25—28 ноября: без осадков. Температура ночью 4−7 градусов тепла, к 28 ноября — 7−10 градусов тепла. Днём 17−20 градусов тепла.

29 ноября: временами дождь. Ночью 7−10 градусов тепла, днём 10−13 градусов тепла.

Будьте готовы к изменениям погоды ближе к выходным и не забудьте захватить зонтики, если планируете прогулки!