Жуткий холод и темнота в кишиневских квартирах с автономкой: Где в понедельник, 25 ноября, отключат электричество — публикуем адреса

О запланированных отключениях электроэнергии в Кишиневе в понедельник, 25 ноября 2024, сообщает поставщик Premier Energy.
Ботаника
Ашхабад, 38A, 38B, 40−42, 61, 62, 83, Кэушень, 1, 3, 5−11, 2−8, Четатя Албэ, 55, 63−65, 73, 56−58, Четатя Килия, 1−7, 8−12, Мунчешть, 178, 240−252, 256A, 260−264 — с 08:50 до 16:50.
А. Кристя, 4−28, 5−27, А. Мурешану, 4−10, 5−31, Ашхабад, 62A, 64−68, 83A, 87, Баку, 1−11, 2−18, Кэушень, 6A, 10−14, 18, 13−31, Четатя Албэ, 36A, 38−48, 48B,
70−100, 45−49, 53, 59, 75−85, 85A, 85a, 85B, 85b, Четатя Килия, 5, 9, 11−13,17−29, 14−20, 28−48, 52, 52A, 56, Думиника Маре, 1−11, 2−12, Ханул Морий, 3, 11, 21, 33−39, 43−49, 32−42, 48−50, 50A, 86−90, пер. Ханул Морий, 4−20, 5−31, Мунчешть, 170−174, 278, 290A, Пандурилор, 9, 13, 14, Плаюлуй, 85−91, 98−108, Рени, 14, Вылков, 1−15, 2−12, 12A, 14A, 14/2 — с 08:50 до 16:50.
Буюканы
Алба-Юлия, 128, И. Лука Караджале, 24, 26, М. Эминеску, 6/1A, Сэлкуца, 16 — с 09:40 до 17:00.
И. Прункул, 4/1, Пьетрэрией, 19, 19/1, 19/3, 19/5, 25, пер. Пьетрэрией, 19 — с 10:00 до 18:00.
Центр
Академическая, ¾, Букурешть, 1C, Хынчештское шоссе, 57A, 61, Миорица, 3/1, 3/2, 3/3, ⅗, 3/12, 7/1, 44, Спрынченоайя, 1/1, 3/1, 5, 5B, 5C, 5D, 5E,
Рышкановка
Албишоара, 72/2, 72/3, 76/1, Крамей, 11−13, 22, пер. 3 Крамей, 4, 9, 15, 9, 16−30, И. Заикин, 58, 64, 70−84, Мовила луй Бурчел, 9, 23, 27, 35, 35A, 39−51 — с 09:00 до 17:00.