Пермяк Матвей Мичков борется за звание лучшего новичка НХЛ

Матвей Мичков возглавил список лучших нападающих среди новичков НХЛ с 16 очками — к 7 забитым шайбам он добавил 9 результативных передач. Три гола в исполнении пермяка стали победными в матчах «Филадельфии» против «Оттавы» и «Чикаго» (обе — в овертайме), «Сан-Хосе» (решающий буллит).