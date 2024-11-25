Пермяк Матвей Мичков борется за звание лучшего новичка НХЛ

Воспитанник пермского хоккея, 19-летний Матвей Мичков, является одним из претендентов на звание лучшего новичка в новом сезоне НХЛ. Форвард «Филадельфии Флайерс» в 19 матчах уже успел забить в ворота соперников семь шайб.
Матвей Мичков возглавил список лучших нападающих среди новичков НХЛ с 16 очками — к 7 забитым шайбам он добавил 9 результативных передач. Три гола в исполнении пермяка стали победными в матчах «Филадельфии» против «Оттавы» и «Чикаго» (обе — в овертайме), «Сан-Хосе» (решающий буллит).
«Колдер Трофи» вручается игроку, наиболее ярко проявившему себя среди новичков, проводящих первый полный сезон в составе клуба НХЛ. Ранее этот приз получали такие игроки, как Александр Овечкин, Кирилл Капризов, Павел Буре и другие звезды российского хоккея.
Воспитанник пермского хоккея Матвей Мичков забросил первую шайбу в НХЛ. А через четыре минуты оформил дубль.