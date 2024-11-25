Свет отключат в домах, расположенных по следующим адресам: ул. Новороссийская, 182, 184, 184/а, 186, 192, 198, 200, 208; ул. Ростовское шоссе, 34/4, 34/5, 34/6, 34/10−11, 34/12, 36/1; ул. Уральская, 9/1, 11, 13, 17, 25, 28, 29, 32, 42, 52, 56; ул. Авиагородок, 5, 14, 15, 16, 16/1, 18, 19, 20, 29, 30; ул. Дзержинского, 68, 129/3, 153, 155, 155/1, 161; ул. Силантьева, 52/1, 64/1, 64/2, 76/1, 80, 80/1; ул. Ставропольская, 248, 312, 328, 336, 336/3; ул. Колхозная, 69, 71, 71/1, 73, 73/1, 75, 77; ул. Кубанская, 32/3, 32/5, 32/7, 42, 45, 55; ул. Старокубанская, 88, 88/4, 88/5, 98; ул. Дунайская, 50, 53, 54, 54/1, 62; ул. Таганрогская, 1, 5, 16, 22/1, 24; ул. Бородина, 7, 18, 19, 20, 21, 24; ул. Северная, 269, 271/а, 320, 324; ул. Есаульская, 1, ⅓, 29, 56; ул. Волжская, 67, 71, 77, 78; ул. Енисейская, 49, 51, 56; ул. 70 лет октября, 3/1, 12/3; ул. Астраханская, 2, 11/1; ул. Грибоедова, 2, 6, 10; ул. Средняя, 81/3, 82/а; ул. Рощинская, 16, 20; ул. Обрезная, 57, 72/б; ул. Новгородская, 2, 16; ул. Ялтинская, 30; ул. Аэродромная, 21; ул. 1-я Гвардейская, 16; ул. Березовая, 9; ул. Цветная, 41; ул. Циолковского, 20; ул. Раздольная, 46; ул. Сочинская, 21; ул. Зеленая, 63/3; ул. Сафонова, 64; ул. Палаточная, 8/2; ул. Бейсугская, 27; ул. Алуштинская, 13; ул. 2-й Дунайский проезд, 9; ул. Аральская, 30; ул. Народная, 25; ул. Апрельская, 21; ул. Горького, 168; ул. Базовская, 45; ул. Чапаева, 137; переулок Осторожный, 2/1; переулок Кирпичный, 10; переулок Новокубанский, 4.
Ресурс не будет подаваться в период с 9:00 до 17:00.
В Краснодаре без света останутся более 30 улиц
В Краснодаре более 30 улиц будут обесточены 25 ноября в связи с проведением плановых работ. Об этом сообщили в ЕДДС краевого центра.
Свет отключат в домах, расположенных по следующим адресам: ул. Новороссийская, 182, 184, 184/а, 186, 192, 198, 200, 208; ул. Ростовское шоссе, 34/4, 34/5, 34/6, 34/10−11, 34/12, 36/1; ул. Уральская, 9/1, 11, 13, 17, 25, 28, 29, 32, 42, 52, 56; ул. Авиагородок, 5, 14, 15, 16, 16/1, 18, 19, 20, 29, 30; ул. Дзержинского, 68, 129/3, 153, 155, 155/1, 161; ул. Силантьева, 52/1, 64/1, 64/2, 76/1, 80, 80/1; ул. Ставропольская, 248, 312, 328, 336, 336/3; ул. Колхозная, 69, 71, 71/1, 73, 73/1, 75, 77; ул. Кубанская, 32/3, 32/5, 32/7, 42, 45, 55; ул. Старокубанская, 88, 88/4, 88/5, 98; ул. Дунайская, 50, 53, 54, 54/1, 62; ул. Таганрогская, 1, 5, 16, 22/1, 24; ул. Бородина, 7, 18, 19, 20, 21, 24; ул. Северная, 269, 271/а, 320, 324; ул. Есаульская, 1, ⅓, 29, 56; ул. Волжская, 67, 71, 77, 78; ул. Енисейская, 49, 51, 56; ул. 70 лет октября, 3/1, 12/3; ул. Астраханская, 2, 11/1; ул. Грибоедова, 2, 6, 10; ул. Средняя, 81/3, 82/а; ул. Рощинская, 16, 20; ул. Обрезная, 57, 72/б; ул. Новгородская, 2, 16; ул. Ялтинская, 30; ул. Аэродромная, 21; ул. 1-я Гвардейская, 16; ул. Березовая, 9; ул. Цветная, 41; ул. Циолковского, 20; ул. Раздольная, 46; ул. Сочинская, 21; ул. Зеленая, 63/3; ул. Сафонова, 64; ул. Палаточная, 8/2; ул. Бейсугская, 27; ул. Алуштинская, 13; ул. 2-й Дунайский проезд, 9; ул. Аральская, 30; ул. Народная, 25; ул. Апрельская, 21; ул. Горького, 168; ул. Базовская, 45; ул. Чапаева, 137; переулок Осторожный, 2/1; переулок Кирпичный, 10; переулок Новокубанский, 4.