ГАИ Уфы анонсировала рейды против таксистов-нелегалов

Особое внимание уделят тому, как водители такси исполняют требования безопасности, проверят наличие у них водительского удостоверения установленного образца, разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа, соблюдение ими режима труда и отдыха, а также техсостояние транспорта.