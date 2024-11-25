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ГАИ Уфы анонсировала рейды против таксистов-нелегалов

В Уфе начались рейды против таксистов-нелегалов.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе начались рейды против таксистов-нелегалов. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Инспекторы ГАИ проверят соблюдение требований безопасности дорожного движения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа легковым такси.

Особое внимание уделят тому, как водители такси исполняют требования безопасности, проверят наличие у них водительского удостоверения установленного образца, разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа, соблюдение ими режима труда и отдыха, а также техсостояние транспорта.

Проверки будут длиться всю неделю — по 1 декабря.

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