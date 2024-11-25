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Все будет зависеть от поведения: в Челябинске торговцев могут не пустить на елочные базары

Мэрия Челябинска не всем предпринимателям разрешит торговать елками и гирляндами.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске на этой неделе начнётся подготовка к открытию новогодних базаров. В городе определят места для торговли елками и праздничными украшениями.

Начальник городской полиции Андрей Меньшенин попросил, чтобы представители мэрии следили за ситуацией и сообщали, где торгуют незаконной пиротехникой и хвойными деревьями.

— Изучите опыт прошлых лет, — поручил подчиненным глава Челябинска Алексей Лошкин. — Кому мы выделяли места для торговли, а потом там не убирали мусор. Если есть у нас отдельные безответственные предприниматели, то с ними нужно прощаться.