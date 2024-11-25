Все будет зависеть от поведения: в Челябинске торговцев могут не пустить на елочные базары

— Изучите опыт прошлых лет, — поручил подчиненным глава Челябинска Алексей Лошкин. — Кому мы выделяли места для торговли, а потом там не убирали мусор. Если есть у нас отдельные безответственные предприниматели, то с ними нужно прощаться.