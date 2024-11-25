Навигацию на паромной переправе «Тангуй — Добчур» завершили в Братском районе

Паромную переправу на автодороге Тангуй — Добчур закрыли с 25 ноября. Связано это с устойчиво низкими температурами, образованием ледостава и невозможностью дальнейшей эксплуатации. Как рассказали КП-Иркутск в администрации Братского района, необходимый приказ уже подписали.