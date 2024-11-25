Навигацию на паромной переправе «Тангуй — Добчур» завершили в Братском районе

Паромную переправу на автодороге Тангуй — Добчур закрыли с 25 ноября. Связано это с устойчиво низкими температурами, образованием ледостава и невозможностью дальнейшей эксплуатации. Как рассказали КП-Иркутск в администрации Братского района, необходимый приказ уже подписали.
— Безопасные ледовые переправы откроют только лишь после токо, как толщина льда станет безопасной для передвижения людей и транспортного сообщения на водохранилище, — уточнили в пресс-службе администрации.
А пока жителей и гостей района просят быть крайне осторожными. Напомним, выезжать на неокрепший лед строго запрещено.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье служащие ведомств приняли участие в антитеррористических учениях. По легенде «террористы» хотели повредить самодельной взрывчаткой опору на железнодорожном мосту через реку Ия.