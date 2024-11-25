В общественном транспорте Екатеринбурга временно не работает оплата по QR-коду

В общественном транспорте Екатеринбурга временно перестала работать оплата по QR-коду. С проблемой столкнулись пассажиры автобуса № 28 и троллейбуса № 35. Произошел сбой в работе сервера. Об этом читателю «КП-Екатеринбург» рассказали кондуктора.
— Не получается сэкономить сегодня, пришлось оплачивать переводом другому пассажиру. Кондуктор извинился за эту ситуацию. Но понятно, что он не виноват, — рассказал читатель.
«КП-Екатеринбург» обратилась в пресс-службу администрации города. Там заявили, что мэрия ответственности за сбой при оплате не несет.
— Это имущество оператора, не наше. Обращаться нужно в СБП, — заявили в администрации Екатеринбурга.
Ранее, в начале ноября, в Екатеринбурге пассажиры автобусов, троллейбусов и трамваев жалуются на сбой при оплате проезда по QR-коду. Об этом в редакцию сообщили сразу несколько читателей. Известно, что проблема с оплатой по QR-коду возникает на этапе перехода в приложение банка.