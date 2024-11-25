В общественном транспорте Екатеринбурга временно не работает оплата по QR-коду

Ранее, в начале ноября, в Екатеринбурге пассажиры автобусов, троллейбусов и трамваев жалуются на сбой при оплате проезда по QR-коду. Об этом в редакцию сообщили сразу несколько читателей. Известно, что проблема с оплатой по QR-коду возникает на этапе перехода в приложение банка.