440 тонн снега вывезли с улиц Иркутска за выходные

С улиц Иркутска за два дня было вывезено 440 тонн снега. Дорожные службы работали не покладая рук все выходные. Как сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на пресс-службу администрации города, тротуары и пешеходные дорожки чистили техникой и вручную.