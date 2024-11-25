Олбани
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

440 тонн снега вывезли с улиц Иркутска за выходные

Дорожники без перерыва работали все выходные.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С улиц Иркутска за два дня было вывезено 440 тонн снега. Дорожные службы работали не покладая рук все выходные. Как сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на пресс-службу администрации города, тротуары и пешеходные дорожки чистили техникой и вручную.

— Работники вручную очищали остановки общественного транспорта на ключевых улицах, включая Карла Маркса, Байкальскую, Баумана, Ярославского, Академика Образцова и многих других. Механизированные машины занимались уборкой тротуаров на улицах 5-й Армии, Российской, Чкалова и других, — пишет информационное агентство.

Центральные дороги продолжают посыпать специальным противогололедным материалом. Очистить от снега еще предстоит улицы Трактовая, Генерала Доватора, Розы Люксембург, Ледовского и Баумана.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что паромную переправу закрыли в Братском районе. После завершения навигации на водоем нельзя будет выезжать, пока не обустроят ледовую дорогу.