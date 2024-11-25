440 тонн снега вывезли с улиц Иркутска за выходные

С улиц Иркутска за два дня было вывезено 440 тонн снега. Дорожные службы работали не покладая рук все выходные. Как сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на пресс-службу администрации города, тротуары и пешеходные дорожки чистили техникой и вручную.
— Работники вручную очищали остановки общественного транспорта на ключевых улицах, включая Карла Маркса, Байкальскую, Баумана, Ярославского, Академика Образцова и многих других. Механизированные машины занимались уборкой тротуаров на улицах 5-й Армии, Российской, Чкалова и других, — пишет информационное агентство.
Центральные дороги продолжают посыпать специальным противогололедным материалом. Очистить от снега еще предстоит улицы Трактовая, Генерала Доватора, Розы Люксембург, Ледовского и Баумана.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что паромную переправу закрыли в Братском районе. После завершения навигации на водоем нельзя будет выезжать, пока не обустроят ледовую дорогу.